Лига Ставок – обладатель премии «Выбор потребителей 2022»

В России подведены итоги национальной премии «Качество обслуживания и права потребителей» – одной из самых престижных наград в сфере потребительских услуг.

«Лига Ставок» признана победителем сразу в двух номинациях: «Выбор потребителей 2022 от РОМИР» и «За создание новой сферы спортивных развлечений».

В рамках мероприятия лауреаты из числа крупнейших российских компаний не только рассказали о своих успешных кейсах, но и обсудили тренды в различных сферах бизнеса.

Татьяна Зворыгина, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок», представила свое видение клиентоцентричности, которая, по ее словам, является основным фактором доверия в коммуникации с аудиторией беттингового бизнеса.

«Наш бизнес является, пожалуй, самым ограниченным с точки зрения возможностей рекламы. Эти условия формируют сверх требования к построению грамотных отношений с клиентами. Клиентоцентричность, как и любовь к спорту, встроена в ДНК бренда «Лиги Ставок». Это самый мощный объединяющий стимул для всех сотрудников нашей компании. Мы убеждены, что только через долгосрочные взаимоотношения с клиентом возможно успешное развитие бизнеса. И это не просто слова. Мы глубоко погружены в изучение поведенческих сегментов и персонализацию предложений. Так, сегодня у нас 150 клиентских сегментов с учетом всех комбинаций кластеров по демографии, RFM и 140 вариантов активностей, проработанных с учётом их особенностей. Каждая наша продуктовая доработка, за исключением разве что регуляторных, предварительно проходит этапы custdev исследований. Как результат, за последний год мы смогли удвоить показатель NPS, выйдя на самые лучшие мировые референсы, причем не только для нашей отрасли».