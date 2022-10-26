«Бавария» выиграла у «Барсы» 5 матчей подряд, но сегодня Хави нужна только победа. Получится прервать серию?

«Барселона» принимает «Баварию» в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Мюнхенцы уже в плей-офф, а вот команда Хави находится в критической ситуации и может не попасть в 1/8 финала даже в случае победы, так как зависит от результата игры «Интера». Впрочем, победу еще нужно добыть: «Бавария» выиграла 5 последних матчей у каталонцев в ЛЧ, причем три из них – с разгромным счетом.

Несмотря на незавидную статистику личных встреч, букмекеры считают «Барсу» небольшим фаворитом. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2,25, а на успех немецкого клуба – с кэфом 2,80. На ничью дают зарядить за 3,95.

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