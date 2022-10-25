BetBoom дарит по 500 фрибетов/бонусов за каждого приведенного друга

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BetBoom запускает акцию «Приведи друга» в клубах Москвы. За каждого приведенного друга букмекер подарит фрибет 500 единой ставкой или 500 бонусов – на твой выбор!

 

Как участвовать в акции?

●     Зарегистрируйся в одном из клубов BetBoom в Москве. Для этого понадобится только паспорт и телефон

●     Получи промокод в разделе «Акции» на терминале в клубе BetBoom и поделись им с другом

●     Когда друг сделает одну или несколько ставок на общую сумму от 500 рублей, ты можешь выбрать фрибет 500 единой ставкой или 500 бонусов на свой счет, а друг получит шанс забрать до 7000 бонусов в «Рандом-бонусе»

 

Акция продлится до 30 октября и будет действовать только в клубах Москвы. Количество приведенных друзей не ограничено. Подробности можно уточнить у персонала клубов BetBoom.

 

Адреса клубов можно посмотреть по ссылке: https://betboom.ru/pages/contacts

 

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