КиберBoom в BetBoom − букмекер разыгрывает 2 000 000 в новой киберспортивной акции!

Уже скоро мы узнаем победителя главного турнира по Dota 2 – The International 2022. Выиграть крупный приз можешь и ты, потому что BetBoom разыгрывает 2 000 000 фрибетов в акции КиберBoom!

Как участвовать в акции?

● Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetBoom (для этого нужен только паспорт и телефон);

● Делай ставки на любые киберспортивные события с коэффициентом от 1,30. Учитываются как ординары, так и экспрессы (но только из ставок на киберспорт);

● За каждые поставленные 3 000 рублей ты получишь купон, который примет участие в розыгрыше фрибетов. Количество купонов не ограничено.

Акция продлится до 31 октября. Розыгрыш фрибетов будет проведён по номерам купонов во время трансляции, которая состоится 2 ноября в 13:00 мск. Чем больше купонов, тем больше шансов победить. Всего будет разыграно 100 призов номиналом 20 000 фрибетов – каждый участник может получить более одного приза.