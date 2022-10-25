Угадай исходы четырех матчей ЛЧ и выиграй до 200 000 фрибетов в BetBoom!

Пятый тур Лиги чемпионов стартует уже во вторник. Угадай исходы четырех матчей – за это ты получишь до 200 000 фрибетов в BetBoom!

Как? Все просто!

1) Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetBoom (для этого нужен только паспорт и номер телефона);

2) Сделай одну или несколько ставок на общую сумму от 200 рублей на любое спортивное событие;

3) Предскажи исходы матчей на лендинге акции https://betboom.ru/actions/oracul-lch-1910:

25.10, 22:00 мск, Бенфика − Ювентус

25.10, 22:00, РБ Лейпциг − Реал Мадрид

26.10, 22:00, Атлетико − Байер

26.10, 22:00, Барселона − Бавария

Акция доступна и новым пользователям BetBoom, и тем, кто уже зарегистрирован на сайте букмекера. Призовой фонд в 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми пользователями, правильно угадавшими исходы матчей, а выигрыш будет начислен автоматически 27 октября.