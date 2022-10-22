«Локо» и «Динамо» сыграли вничью три последних матча, будет ли победитель на этот раз? Шансы команд в дерби практически равны

«Локомотив» играет с «Динамо» в 14-м туре Мир РПЛ.

Обе команды неровно проводят сезон: «Динамо» находится в верхней части таблицы, но отстает от лидера на 13 баллов, а «Локо» завис в зоне вылета. Впрочем, клубы подходят к очной встрече после того, как выиграли по два матча каждый. «Локомотиву» это удалось второй раз в сезоне, а «Динамо» – впервые.

Букмекеры оценивают шансы соперников примерно одинаково: на победу «Локо» можно поставить за 2,65, на успех «Динамо» – за 2,60, а на ничью дают коэффициент 3,66. Кстати, железнодорожники не побеждают бело-голубых с 2019-го, а три последние игры между ними завершились как раз вничью.

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