Камбэк «Аталанты» принес клиенту BetBoom почти 327 тысяч рублей! У него зашел экспресс с кэфом 1151

Выходные оказались результативными для одного из клиентов БК BetBoom. В прошлый четверг беттор собрал экспресс из 16 футбольных событий с коэффициентом 1151,22 и поставил на него всего 284 рубля. В воскресенье купон полностью зашел, сумма выигрыша составила 326 947 рублей!

Отметим матч «Лидса» с «Арсеналом» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором беттор поставил на победу гостей. Видимо энергетический кризис добрался до Англии, так как данный матч пришлось приостановить на 40 минут после неожиданного отключения электричества. Помимо погасшего света у судейского состава пропала связь и отключилась система VAR. «Арсенал» забил вскоре после возобновления матча. Но экспресс был на волоске от провала — на 62-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти. Главный судья увидел благодаря VAR (который, напомним, был непродолжительное время отключен из-за проблем с электричеством) как защитник гостей сыграл рукой в штрафной. К счастью беттора, нападающий «Лидса» пробил с пенальти мимо ворот. В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Арсенала», а ставка в экспрессе зашла.

Другим эмоциональным матчем можно выделить противостояние «Аталанты» с «Сассуоло». Беттор предсказал победу «Аталанты», которая ранее была оштрафована на 12 000 евро после того, как болельщики высмеивали владельца «Фиорентины» Рокко Коммиссо за его южноитальянское происхождение.

В первой половине игры хозяева пропустили гол, но «Аталанта» совершила камбэк под конец тайма и, расправив плечи во второй половине противостояния, забила еще один гол. Игра завершилась со счетом 2:1, и «Аталанта» возглавила турнирную таблицу Серии А.

Нервным оказался матч и «Вероны» с «Миланом». Клиент БК BetBoom поставил на победу гостей. Данное противостояние оказалось первым для бывшего футболиста московского «Спартака» Сальваторе Боккетти в качестве главного тренера «Вероны». Но смена тренера не помогла «Вероне» выбраться из зоны вылета — «Милан» забил победный мяч в финальной 10-минутке. Прогноз беттора сбылся — матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.