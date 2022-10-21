БК PARI 21 октября приняла больше всего ставок на PSG.LGD – Boom на TI 11

21 октября состоялись четыре матча верхней и нижней сеток плей-офф The International 11 — главного турнира года по Dota 2. Букмекерская компания PARI рассказала, какие матчи были больше всего интересны клиентам, и на какие команды они ставили.

По данным аналитиков PARI, самым популярным среди клиентов компании стало противостояние PSG.LGD и BOOM Esports. Этот матч собрал наибольший объем ставок, которые приняла БК PARI на матчи The International 21 октября.

На втором месте Team Liquid — Team Aster, а тройку самых крупных матчей по объемам пари, принятых на TI 11 в этот день, замыкает встреча Tundra — OG.

PSG.LGD уверенно обыграла BOOM Esports и осталась в борьбе за чемпионство. Клиенты PARI, невзирая на неудачную игру китайского коллектива на TI 11, верили в него: чуть более 85% от всего объема ставок на исход встречи пришлось на триумф PSG.LGD, в то время как на победу BOOM было сделано почти 15%.

Другая китайская команда, Team Aster, переиграла Liquid. При этом бетторы активно ставили на проигравших. Почти 87% от объема пари на исход поединка было сделано на успех Liquid. Остальные 13% пришлись на триумф Aster и оказались выигрышными.

Tundra, в свою очередь, победила OG и порадовала большинство клиентов PARI, ставивших на этот матч. Объем заключенных пари на победителя встречи распределился следующим образом: 84% в пользу Tundra против 16% на OG.

Что касается крупных выигрышей, то один из клиентов выиграл 350 000 рублей на матче Tundra — OG. Игрок поставил 200 000 рублей на победу первых по коэффициенту 1.75 и не прогадал. Другой беттор заключил пари на то, что PSG.LGD обыграет BOOM, по коэффициенту 1.32. Клиент PARI не пожалел 131 890 рублей и в итоге получил на выплату 174 095 рублей.

В 2022 году TI проходит с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составляет чуть более $14 млн.