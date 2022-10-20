Olimpbet вернет половину ставки на Петра Яна в бою с Шоном О’Мэлли

22 октября россиянин Пётр Ян встретится с американцем Шоном О’Мэлли. Бой в рамках турнира UFC 280 пройдет в Абу-Даби и начнется не раньше 20:00 по московскому времени.

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Для 29-летнего Петра Яна бой станет одним из важнейших в карьере. Два года назад россиянин завоевал титул UFC в легчайшем весе. Болельщики и эксперты считали, что Ян будет доминировать в дивизионе, но вместо этого он лишился пояса. Пётр дважды уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. И если первый поединок бойцов закончился обидной дисквалификацией Яна за запрещенный удар, то во втором россиянин проиграл уже по всем правилам.

Если Ян не сможет победить О’Мэлли, который не входит даже в топ-10 рейтинга легчайшего дивизиона UFC, то вряд ли в ближайшее время получит шанс вернуть титул.

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