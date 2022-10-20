«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: суперматч АПЛ с комментариями Гусева, Евневича и беттинг-эксперта

22 октября 2022 года в 19:30 по московскому времени начнется стрим с участием амбассадоров «Лиги Ставок», известного комментатора Виктора Гусева и телеведущего Евгения Евневича, а также эксперта в области беттинга Евгения Медведя, которые в прямом эфире обсудят события центрального матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Встреча двух суперклубов пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Команды Грэма Поттера и Эрика тен Хага в этом сезоне ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов и, несмотря на сложный старт сезона, не оставляют надежд побороться за титул чемпионов Английской Премьер-Лиги.

На поле «Стэмфорда» должны выйти многочисленные звезды «Челси» и «МЮ», включая постепенно возвращающего себе место в основе «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Любопытно, что в последние годы лондонцы крайне неудачно играют с манкунианцами на родной арене. Безвыигрышная домашняя серия «Челси» против «МЮ» во всех турнирах составляет уже 6 матчей. А последний успех «синих» на «Стэмфорде» в этом противостоянии датирован 19 мая 2017 года.

Сумеют ли подопечные Поттера прервать черную полосу в матчах с принципиальным соперником? Ответы на этот и другие вопросы в прямом эфире можно будет получить в чате «Лиги Ставок». Звездные эксперты в лице Виктора Гусева и Евгения Евневича обсудят игру в прямом эфире. А трейдер «Лиги Ставок» Евгений Медведь выступит модератором вопросов пользователей и даст подсказки по самым выгодным ставкам в режиме лайв.

Стрим матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» будет доступен на всех платформах «Лиги Ставок» — на сайте и в мобильном приложении. Начало – 22 октября 2022 года в 19:30 (мск). В перерыве игры состоится розыгрыш подарков среди клиентов букмекерской компании.

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