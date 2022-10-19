Прямая трансляция второго розыгрыша «Максимального драйва» от Olimpbet

В 20:00 по московскому времени букмекерская компания Olimpbet проведет второй розыгрыш призов «Максимального драйва». Подключайтесь к прямой трансляции — будет интересно!

Ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский и специальный гость, блогер Виктор Блуд определят обладателей фрибетов, техники Apple, PlayStation и автомобиля Toyota Camry. Даже если вы еще не участвуете в акции, то все равно можете выиграть приз. В прямом эфире Моссаковский и Блуд проведут розыгрыш для зрителей.

Трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании, YouTube-канале Olimpbet и странице в VK. А наши читатели смогут посмотреть розыгрыши прямо здесь.

Следующий розыгрыш состоится 2 ноября, его победителем можешь стать ты! Для участия в «Максимальном драйве» достаточно поставить 500 рублей на любое событие с коэффициентом от 1.50. Получай максимум эмоций от спорта и выигрывай призы от Olimpbet.