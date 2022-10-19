Olimpbet эксклюзивно покажет новый турнир Hardcore Boxing

20 октября в Москве пройдет очередной боксерский вечер промоушена Hardcore Boxing. Посмотреть все бои в прямом эфире можно будет только на сайте и в приложении букмекерской компании Olimpbet— официального спонсора Hardcore.

Трансляция будет доступна всем зарегистрированным пользователям с положительным балансом. Если вы еще не успели стать клиентом Olimpbet, то регистрируйтесь и активируйте промокод HARD. Вы сможете не только посмотреть брутальный боксерский турнир в прямом эфире, но и получите повышенный welcome-бонус 2000 рублей.

В карде нового Hardcore Boxing восемь боев. В главном поединке сойдутся трехкратный чемпион промоушена в боях на голых кулаках Мухамед «Киборг» Калмыков и Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев. Любители поп-ММА давно ждут этого противостояния. Калмыков уже стал легендой Hardcore. На его счету десять побед на кулаках и одна по правилам ММА. Статистика «Пулеметчика» заметно хуже: всего одна победа в четырех последних боях. Однако Дукаев сам вызвался на бой, а значит наверняка знает, что противопоставить Калмыкову.

В линии Olimpbet можно поставить на все поединки нового турнира Hardcore Boxing.

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