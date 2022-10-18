Клиент BetBoom поставил на камбэк Team Spirit и выиграл больше 1 100 000 рублей!

Весьма рискованную ставку сделал клиент букмекерской компании BetBoom — он поставил почти 800 000 рублей на победу во второй карте команды Team Spirit над Thunder Awaken в рамках группового этапа The International 2022 по Dota 2. Коэффициент ставки составил всего 1,40, но беттор выиграл 1 118 036 рублей.

Ставка была опасной, ведь клиент БК BetBoom сделал ее, когда команды доигрывали первую карту. Именно на ней Team Spirit уступили Thunder Awaken — южноамериканской команде понадобилось всего лишь 30 минут, чтобы обыграть своих соперников. Беттора, видимо, не сильно беспокоил данный факт — он поверил в Team Spirit и поставил на их победу на второй карте 798 597 рублей.

Ставку беттора спас мидлейнер Team Spirit Александр «TORONTOTOKYO» Хертек. Он, играя за персонажа Pangolier, оформил первый на The International 2022 двойной «Rampage» — российский киберспортсмен уничтожил пятерых героев соперников и сразу же аннулировал персонажа, который только что вернулся в игру. Team Spirit выиграли на второй карте, сыграв вничью на групповом этапе турнира. Ставка беттора зашла.

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