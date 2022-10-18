Клиент PARI воспользовался кэш аутом и выиграл более 5 млн рублей. Он мог забрать свыше 12 млн рублей

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Клиент букмекерской компании PARI собрал экспресс из десяти футбольных, баскетбольных и киберспортивных матчей и поставил 12 тыс. рублей. Игрок сумел угадать все результаты событий, но при этом раньше времени продал ставку и выиграл более 5 млн рублей, хотя мог заработать 12 млн рублей.

Игрок из Москвы, вероятно, отлично разбирается не только в футболе и хоккее, но также пристально следит за киберспортом и знает толк в Dota 2. 15 октября, за восемь минут до первой выбранной игры, он разместил ставку, собрав внушительный экспресс из 10 событий в рамках РПЛ, Серии А, Ла Лиги, НХЛ и The International 11. Дождался, когда столько важных турниров проходят в одно время!

Все матчи состоялись 15 и 16 октября. Беттор в основном ставил на то, что одна из команд победит, и только для одного из поединков выбрал фору. Но обо всем по порядку.

Первым матчем для клиента PARI стало туринское дерби, которое проходило в равной борьбе, и казалось, что вера игрока в «Ювентус» была напрасной. Соперники обменивались подходами к штрафной, но все никак не могли забить. Но подопечные Массимилиано Аллегри включили скорости ближе к концовке игры и в итоге вышли вперед благодаря голу Душана Влаховича, который остался единственным в этом противостоянии, что беттора вполне устроило.

Затем был матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург», и клиент PARI поверил в то, что бело-голубые наконец-то обыграют оренбуржцев. Так и произошло, но матч для москвичей складывался очень тяжело. Они первыми открыли счет и довольно рано, но затем гости сначала восстановили статус-кво, а в самом начале второго тайма вышли вперед. Футболисты «Динамо» довольно быстро сравняли счет, а вот забить победный гол им удалось лишь за девять минут до конца встречи.

Гораздо более драматичной получилась игра между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Атлетико», в которой выбор игрока пал на «матрасников». Форвард «Атлетико» Альваро Мората быстро забил, но судья обратился к VAR и отменил взятие ворот. В начале второго тайма Антуан Гризманн поразил ворота хозяев, и на этот раз все было по правилам. И все вроде бы шло к закономерной победе «Атлетико», но на 90-й минуте встречи хозяева окопались в штрафной соперника. Защитники мадридцев заблокировали несколько ударов, один из которых, как показалось, попал в руку Рейнилду Мандаве. Арбитр назначил пенальти! Но затем второй раз посмотрел видео и отменил одиннадцатиметровый. И сразу же добавил девять минут ко второму тайму! Мандава перед финальным свистком опять спас «Атлетико» от верного пропущенного мяча, когда Рауль Гарсия отправлял мяч в правый угол ворот, но защитник бросился под мяч и сумел отвезти угрозу. Вероятно, в этот момент сердце клиента PARI ушло в пятки, но счет остался неизменным, и «Атлетико» победил.

Что касается НХЛ, то здесь все прошло для беттора намного спокойнее. «Бостон» уверенно победил «Аризону» (6:3), а «Вашингтон» дежурно обыграл «Монреаль» (3:1). Чуть сложнее было «Флориде» в гостях у «Баффало»: «пантеры» под занавес встречи вели со счетом 4:2, но за минуту до конца пропустили шайбу. Победа все равно осталась за «Флоридой», как и предсказывал клиент PARI. В другой игре НХЛ «Сент-Луис» расправился с «Коламбусом» (5:2), а игрок удачно выбрал фору (-1.5) на победителя.

В TI 11 довольно много ничьих, но беттору повезло. Ему удалось спрогнозировать победы Entity Gaming над Thunder Awaken, Team Aster над TSM и Evil Geniuses над Hokori.

Общий коэффициент экспресса составил 1037.00. Клиент PARI абсолютно верно предсказал все исходы, и мог бы выиграть 12 444 000 рублей, но перед последним матчем из своего экспресса — EG против Hokori — он решил не испытывать судьбу и продать ставку. В результате беттор выиграл 5 110 136 рублей, а это очень солидный результат!