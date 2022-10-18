Второй розыгрыш призов в «Максимальном драйве» от Olimpbet пройдет в Уфе

19 октября букмекерская компания Olimpbet разыграет вторую партию призов в рамках акции «Максимальный драйв». Десять победителей выиграют фрибеты, технику Apple, PlayStation, а главный счастливчик получит автомобиль – Toyota Camry.

Розыгрыш пройдет в Уфе, он начнется в 20:00 по московскому времени и в 22:00 по местному. Шоу проведут ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский и блогер Виктор Блуд, большой друг Olimpbet и специальный гость «Максимального драйва». Зрители в баре Harat’s смогут не только понаблюдать за проведением розыгрыша, но и лично пообщаться со звездными гостями. Специально для жителей Уфы компания подготовила необычный розыгрыш. В группе Olimpbet в VK можно выиграть столик с депозитом 10 000 рублей в баре Harat’s.

Для участия в акции нужно

подписаться на группу Olimpbet в VK

отметить друга в комментариях под конкурсным постом

Прямая трансляция второго розыгрыша призов будет доступна на сайте, YouTube-канале и в группе Olimpbet в VK. Следите за шоу и не забывайте участвовать в «Максимальном драйве». Делайте ставки от 500 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 и копите конкурсные билеты. Секрет успеха прост: больше ставок – больше билетов – больше шансов забрать авто.

Не упустите свой шанс и получайте максимум от каждой игры вместе с Olimpbet.