PARI оценила выше шансы Tundra против Entity в финальный день группового этапа TI 11

Команды Tundra Esports и Entity Gaming встретятся в заключительном матче групповой стадии The International 11 – крупнейшего турнира по Dota 2 в Сингапуре. Матч состоится во вторник, 18 октября, его начало запланировано на 11:00 по московскому времени. Букмекерская команда PARI сопоставила шансы команд и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Аналитики PARI не видят очевидного фаворита между соперниками. Поставить на победу Entity можно по коэффициенту 3.60, что соответствует примерно 26% вероятности. Шансы Tundra на успех оцениваются в 3.10 (приблизительно 30%). Ничья котируется за 2.08 (около 44%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что праздновать победу будет Tundra, либо случится на ничья. На эти исходы приходится по 40% от всего объема ставок на итог встречи. На успех Entity сделано лишь 20%.

Клиентам PARI также доступен дополнительный выбор ставок на матч Tundra и Entity. Например, победа Entity на первой карте котируется за 1.90. Поставить на то, что Tundra разрушит первый Баррак, можно по 1.83. Если же сыграет ставка на мегакрипы на первой карте, выигрыш составит 3.00.

На групповой стадии TI 20 команд поделены на две группы. В плей-офф из каждой группы выйдут по 8 команд: 4 – в верхнюю сетку, 4 – в нижнюю. По итогам первых трех дней Tundra лидирует в группе B с тремя победами и четырьмя ничьими. Entity занимает седьмое место с одной победой, четырьмя ничьими и одним поражением.

В 2022 году TI проходит с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составляет чуть более $14 млн.