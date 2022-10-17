PARI не видит фаворита в матче Team Spirit и Team Aster на TI 11

Команда из СНГ Team Spirit и китайская Team Aster встретятся в заключительный игровой день группового турнира The International 11. Матч в Сингапуре состоится во вторник, 18 октября, и начнется в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и проанализировала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Перед матчем на ничью установлен самый низкий коэффициент – 2.15, что соответствует приблизительно 43% вероятности. Поставить на победу Team Spirit можно за 3.00 (примерно 31%). Котировки на Team Aster составляют 3.55 (около 26%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что победителя в этой встрече не будет. Около 60% от всего объема ставок на исход встречи приходится на ничейный исход. Для сравнения, 25% сделано на Spirit и 15% на китайскую команду.

Клиентам PARI также доступен дополнительный выбор ставок на матч Team Aster и Team Spirit. Например, победа Yatoro и компании на первой карте котируется за 1.75. Поставить на то, что первую башню возьмет Team Aster, можно по 1.93. Если же на первой карте будут мегакрипы, сыграет ставка за 3.00.

В середине августа Team Spirit обыграла Team Aster со счетом 2:1 в финале нижней сетки киберспортивного турнира в Арлингтоне (США). После этого Team Spirit победила в суперфинале еще один китайский коллектив, PSG.LGD, и напрямую отобралась на TI.

На групповой стадии TI 20 команд поделены на две группы. В плей-офф из каждой группы выйдут по 8 команд: 4 – в верхнюю сетку, 4 – в нижнюю. По итогам первых трех дней Team Aster занимает второе место в группе B с тремя победами, тремя ничьими и одним поражением. Team Spirit, действующий чемпион TI, начала выступления с одной победы, пяти ничьих и одного поражения. На данный момент команда находится на пятом месте в группе.

В 2022 году TI проходит с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составляет чуть более $14 млн.