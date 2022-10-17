Новая акция «Кибергонка» в клубах BetBoom: букмекер разыграет 1 миллион фрибетов среди любителей ставок на киберспорт
Букмекер BetBoom подготовился к главному событию в Dota 2 − The Internationa 11! Компания разыгрывает в своих клубах 1 миллион фрибетов в акции «Кибергонка».
Условия акции «Кибергонка»
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Зарегистрируйтесь в одном из клубов BetBoom − для этого понадобится только паспорт и телефон. А если при регистрации используете промокод KIBERBB, то сразу получите гарантированные 1000 фрибетов на счет.
Всего в России более 300 пунктов приема ставок букмекера, адреса можно посмотреть тут: https://betboom.ru/pages/contacts
- Делайте ставки на киберспорт или собирайте экспрессы минимум с одним киберспортивным событием.
Среди участников акции формируется рейтинг, место в котором зависит от общей суммы ставок на киберспорт. Чем больше сумма ставок, тем выше место в рейтинге и больше возможный выигрыш. Полные условия акции можно узнать у персонала клубов BetBoom.
Таблица с распределением фрибетов
- 1 место − фрибет 50 000
- 2 − фрибет 45 000
- 3 − фрибет 40 000
- 4 − фрибет 35 000
- 5 − фрибет 30 000
- 6-8 − фрибет 25 000
- 9-10 − фрибет 20 000
- 11-25 − фрибет 15 000
- 26-40 − фрибет 10 000
- 41-55 − фрибет 8 000
- 56-70 − фрибет 6 000
- 71-80 − фрибет 5 000
- 81-90 − фрибет 3 000
- 91-100 − фрибет 2 000
Акция продлится до 30 октября 23:59 мск. Фрибеты будут начислены автоматически, а всем победителям придет смс о выигрыше.