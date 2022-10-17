Новая акция «Кибергонка» в клубах BetBoom: букмекер разыграет 1 миллион фрибетов среди любителей ставок на киберспорт

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Букмекер BetBoom подготовился к главному событию в Dota 2 − The Internationa 11!  Компания разыгрывает в своих клубах 1 миллион фрибетов в акции «Кибергонка».

Условия акции «Кибергонка»

  1. Зарегистрируйтесь в одном из клубов BetBoom − для этого понадобится только паспорт и телефон. А если при регистрации используете промокод KIBERBB, то сразу получите гарантированные 1000 фрибетов на счет.

    Всего в России более 300 пунктов приема ставок букмекера, адреса можно посмотреть тут: https://betboom.ru/pages/contacts

  2. Делайте ставки на киберспорт или собирайте экспрессы минимум с одним киберспортивным событием.

Среди участников акции формируется рейтинг, место в котором зависит от общей суммы ставок на киберспорт. Чем больше сумма ставок, тем выше место в рейтинге и больше возможный выигрыш. Полные условия акции можно узнать у персонала клубов BetBoom.

Таблица с распределением фрибетов

  • 1 место − фрибет 50 000
  • 2 − фрибет 45 000
  • 3 − фрибет 40 000
  • 4 − фрибет 35 000
  • 5 − фрибет 30 000
  • 6-8 − фрибет 25 000
  • 9-10 − фрибет 20 000
  • 11-25 − фрибет 15 000
  • 26-40 − фрибет 10 000
  • 41-55 − фрибет  8 000
  • 56-70 − фрибет 6 000
  • 71-80 − фрибет 5 000
  • 81-90 −  фрибет 3 000
  • 91-100 − фрибет 2 000

Акция продлится до 30 октября 23:59 мск. Фрибеты будут начислены автоматически, а всем победителям придет смс о выигрыше.