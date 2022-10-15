Класико, московское дерби, матч тура АПЛ – смотрите все главные матчи воскресенья на Winline

Эти выходные будут богатыми на события – топ-матчи порадуют нас сразу в трех чемпионатах.

В воскресенье состоится центральный матч тура чемпионата Испании – класико «Реала» и «Барселоны». Букмекеры чуть больше верят в «Реал», но «Барсу» не стоит недооценивать – команда побеждала в последних семи матчах чемпионата.

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Практически одновременно в матче тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Клопп давно не проигрывал Пепу, но у Гвардиолы есть Холланд – лучший нападающий в мире по мнению главного тренера мерсисайдцев.

Несмотря на приличный разрыв в турнирной таблице, матч обещает быть интересным – его также покажет Winline.

Наконец, на пару часов позже начнется Winline матч тура в МИР РПЛ – ЦСКА примет «Спартак» в московском дерби. Красно-белые не проигрывают уже пять матчей подряд, но два последних дерби оставались за армейцами.

Обе команды находятся на верхних строчках таблицы, а матчи между ними всегда отличаются принципиальностью. Наверняка стоит ждать интересной игры и в этот раз – следите за сражением на Winline.

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