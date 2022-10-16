Победная серия «Спартака» прервется? Шансы ЦСКА на успех в дерби в полтора раза выше…

«Спартак» выиграл пять матчей подряд, но впереди серьезнейшее испытание – дерби с ЦСКА.

«Фонбет» считает фаворитом армейцев. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2,12.

Шансы «Спартака» на успех в дерби котируются примерно в полтора раза ниже. Зато коэффициент очень заманчивый – 3,20 на победу красно-белых.

Встреча принципиальных соперников может оказаться непредсказуемой, но вы можете избежать риска, если хотите – воспользуйтесь фрибетом 2000 рублей, который дарит «Фонбет»!