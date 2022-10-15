ЦСКА – «Спартак» не только долгожданное дерби, но и шанс выиграть 450 миллионов!

Ключевым событием этого уик-энда станет матч ЦСКА – «Спартак».

Армейцы подходят к принципиальной игре в статусе фаворита. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,32 на победу ЦСКА.

«Спартак» набрал отличный ход в последнее время. Красно-белые выиграли пять матчей подряд! Но против ЦСКА им придется сложно, коэффициент на победу гостей – 3,05.

Долгожданное дерби будет ярким само по себе, а еще лучше оно станет благодаря шансу выиграть джекпот 450 миллионов рублей с «Лигой Ставок»!