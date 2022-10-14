БК PARI запустила серию акций на матчи The International 11

К старту самого главного турнира года по Dota 2 The International 11 букмекерская компания PARI запускает серию акций, в рамках которых пользователи получат возможность предсказывать драфты предстоящих матчей, а самые успешные из них получат фрибеты разной стоимости.

По условиям акционных предложений, каждый участник может предсказать драфт команд на первую карту «матча дня» на специальной странице акции. Игроки могут выиграть призы в эквиваленте фрибетов разной стоимости за каждого угаданного героя. Для получения наград участнику нужно угадать минимум трех героев из десяти, при этом чем больше будет угаданных героев, тем выше награда.

Все прогнозы необходимо сделать до начала матча. При этом будет учитываться только последний прогноз, который сохранил участник в период проведения акции.

Акции будут проходить каждый день в течение всего турнира. По итогу драфта каждого из выбранных акционных матчей будет сформирован список победителей, заработавших фрибет. Каждый игровой день будут разыграны фрибеты на общую сумму 400 000 рублей, а общий призовой фонд всей серии акции составляет 5 млн рублей.