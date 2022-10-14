PARI: шансы Entity и Team Spirit равны в матче первого дня TI 11

Команды Team Spirit и Entity Gaming встретятся в первый день The International 11 – крупнейшего турнира по киберспортивной дисциплине Dota2, который проходит в Сингапуре. Матч состоится в субботу, 15 октября, и начнется в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI сопоставила шансы команд на успех и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую игру.

Аналитики PARI не видят явного фаворита ни в одном из соперников. Сделать ставку на победу Team Spirit можно по коэффициенту 3.05, что соответствует приблизительно 30% вероятности. Котировки на ничью составляют 2.07 (около 45%). Триумф Entity оценивается в 3.70 (примерно 25%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что праздновать победу будет действующий чемпион турнира. На Spirit приходится чуть более 77% от всего объема ставок на исход встречи. Для сравнения, на Entity сделано почти 9% и 14% приходится на ничейный исход.

Для ставок на тотал больше 102.5 минут установлен один и тот же коэффициент 1.85. Поставить на победу Team Spirit с форой (–4.5) можно за 1.87.

Клиентам PARI также доступен широкий вариант дополнительных ставок на встречу Team Spirit и Entity. В частности, ставка на тотал больше 11.5 разрушенных башен на первой карте оценивается коэффициентом 1.57. Поставить на то, что Team Spirit убьют первого курьера на первой карте, можно за 1.82. Если же наиболее подбираемой руной на первой карте станет двойной урон, сыграет ставка за 5.00.

Entity заработала слот на TI11 в региональных отборочных по Dota2 для Европы. В гранд-финале коллектив Дмитрия Fishman Полищука победил Team Secret со счетом 3:0. В квалификации Entity одолели Alliance, Team Secret и Team Liquid, не проиграв ни одной карты. Команда Team Spirit – действующий победитель TI.

Для обеих команд предстоящая встреча станет второй в групповом турнире. В 7:00 Entity стартуют с поединка против BeastCoast. В это же время первым соперником Team Spirit станут Fnatic.

The International – крупнейший ежегодный киберспортивный ивент. В 2022 году турнир состоится в 11-й раз. Групповой этап TI пройдет с 15 по 18 октября с участием 20 команд. Матчи плей-офф состоятся с 20 по 23 октября, а финальный этап проведут с 29 по 30 октября.