Мелбет открывает расширенную линию на главный мировой турнир по Dota2 – The International 11

15 октября в Сингапуре стартует турнир The International 11 по Dota2. 20 сильнейших команд со всего мира будут сражаться за призовой фонд в размере более 13 миллионов долларов и «Эгиду чемпионов» – самый престижный трофей в киберспортивной дисциплине.

БК Мелбет открывает расширенную линию на матчи группового этапа и плей-офф турнира. Роспись в прематче будет включать не только общие исходы встреч, но и множество незаурядных маркетов, таких как убийство первого Рошана или первая кровь.

Игроков ждут высокие коэффициенты и низкая маржа на события. Также на сайте и в приложении букмекера будут доступны киберспортивные трансляции для авторизованных пользователей, а всех новых игроков ждет приветственный бонус до 15 000.

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