Воскресный вечер футбола вместе с BetBoom − букмекер разыграет 300 000 фрибетов!

В это воскресенье нас ждут топовые матчи − Эль-Класико, главное московское дерби и игра лидеров прошлого сезона АПЛ. BetBoom решил сделать просмотр футбола еще интереснее, запустив акцию с призовым фондом 300 000 фрибетов!

Для участия нужно сделать одну или несколько ставок в разделе «Спорт» на общую сумму от 300 рублей и угадать исходы матчей:

17:15 (МСК) Реал Мадрид − Барселона (кэф 2.27/3.59/3.14)

18:30 Ливерпуль − Манчестер Сити (3.75/4.05/1.91)

20:00 ЦСКА − Спартак (2.22/3.62/3.21)

Важно − предсказать исход матчей нужно до 16 октября (вс) 16:15 на лендинге!

Результаты розыгрыша будут объявлены на следующий день, 17 октября, в 15:00. Призовой фонд (300 000 фрибетов) будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы трех матчей.