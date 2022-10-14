«Реал Мадрид» – «Барселона»: прогноз Василия Уткина на матч Ла Лиги 16 октября

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16 октября в 17:15 по московскому времени в рамках девятого тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Барселоной». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин.

В какой форме «Реал»

В предпоследнем туре Ла Лиги «сливочные» упустили первую строчку турнирной таблицы, прервав одновременно с этим и свою победную серию, длившуюся 9 матчей. Подопечные Карло Анчелотти потеряли очки в игре с «Осасуной», которая завершилась ничьей (1:1). Впрочем, в нынешнем сезоне «Реал» ни разу не проиграл: 11 побед и 2 ничьи в 13 матчах. В последней игре «сливочные» не смогли одолеть донецкий «Шахтер» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Игра, так же как и с «Осасуной», завершилась со счетом 1:1.

В какой форме «Барселона»

«Барселона» подходит к «Эль-Класико» не в лучшем настроении. Всему виной последняя игра в Лиге чемпионов против «Интера», завершившаяся ничьей 3:3. Этот результат свел шансы каталонцев на выход в плей-офф к минимальным. При этом в чемпионате «Барселона» лидирует, набрав равное количество очков с мадридским «Реалом», но опережая его за счет лучшего показателя забитых и пропущенных мячей. На данный момент победная серия каталонцев в Ла Лиге насчитывает 6 игр. В последних матчах они обыграли «Эльче» (3:0), «Мальорку» (1:0) и «Сельту» (1:0).

«Реал» – «Барселона»: статистика личных встреч

Два последних «Эль-Класико» завершились победой «Барселоны»: громкий успех со счетом 4:0, а также минимальный – 1:0. До этого «Реал» одерживал верх над каталонцами в пяти матчах подряд, в том числе в игре Суперкубка Испании, где «сливочные» победили в дополнительное время (2:0, 3:1, 2:1, 2:1, 3:2 ДВ).

Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» – «Барселона» 16 октября

Только одна забьет за 3.00

Последние матчи команд проходят не очень результативно. К примеру, «Реал» забил больше одного мяча только в 1 из 4 последних матчей. «Барселона», если не брать последнюю игру с «Интером», на этом отрезке отметилась тем же результатом. При этом в каждой из игр с участием каталонцев голами отличалась лишь одна команда. Можно вспомнить и два последних «Эль-Класико», которые завершились сухой победой «Барселоны». Предстоящая игра вряд ли будет богата на голы, а ставить на победу одного из клубов довольно трудно, поэтому вариант со ставкой «Только одна забьет» смотрится самым предпочтительным.

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