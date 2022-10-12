PARI: «Наполи» — явный фаворит матче с «Аяксом»

В Лиге чемпионов лидер группы А «Наполи» примет амстердамский «Аякс». Встреча состоится в среду, 12 октября, и начнется в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Фаворитом матча аналитики PARI считают хозяев и предлагают поставить на очередную победу «Наполи» над «Аяксом» с коэффициентом 1.67, что соответствует примерно 57% вероятности. На то, что амстердамский клуб возьмет реванш, предлагается коэффициент 4.80 (приблизительно 20%). Сделать ставку на ничью можно за 4.20 (около 23%).

Клиенты PARI также отдают предпочтение команде Лучано Спаллетти: около 97% от всего объема ставок приходится на победу «Наполи». На «Аякс» и ничейный исход сделано всего 2% и 1% соответственно.

По мнению аналитиков PARI, матч будет голевым. Поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.48. В то же время коэффициент на тотал меньше 3 равен 2.15. Букмекеры уверены, что «Наполи» обязательно забьет, коэффициент этого события равен 1.10. На то, что отличится «Аякс», можно заключить пари за 1.45. Вариант «обе забьют» котируется за 1.62.

Самые популярные из ставок на точный счет — прогноз на победу «Наполи» со счетом 2:1 и на ничью со счетом 1:1. Оба этих результата оцениваются коэффициентом 9:00. На то, что итальянцы победят со счетом 2:0, предлагается коэффициент 10.00. На триумф «Наполи» с минимальным счетом можно заключить пари за 11.00, за этот же коэффициент котируется триумф команды Спаллетти со счетом 3:1.

Кроме того, PARI предлагает широкий выбор дополнительных ставок на матч. В частности, если «Наполи» забьет в обоих таймах, сыграет ставка с коэффициентом 2.00. На то, что итальянский клуб откроет счет в матче, можно поставить с коэффициентом 1.47, а если это сделает «Аякс» — 2.65. Если же обе команды отметятся забитыми голами в обоих таймах, банк увеличится в восемь раз.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 300 000 рублей по состоянию на утро 12 октября. Клиент поставил эти деньги на победу «Наполи» по коэффициенту 1.63.

На прошлой неделе команды встретились в Амстердаме, и «Наполи» разгромил хозяев со счетом 6:1. Таким образом, команда Спаллетти показала стопроцентный результат, набрав девять очков в трех матчах. Кроме того, итальянский клуб в этом сезоне еще ни разу не проигрывал в официальных играх, а его победная серия во всех турнирах составляет восемь матчей.

Для «Аякса», который набрал в трех матчах лишь три очка, только победа оставляет шансы продолжить реальную борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако сделать это будет трудно: в последних пяти матчах в Лиге чемпионов и в Эредивизионе команда из Амстердама одержала лишь одну победу, при этом трижды проиграв.