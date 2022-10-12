Клиент PARI поставил 400 000 рублей на победу «Металлурга» над «Ак Барсом»

12 октября, в первом из двух матчей среды регулярного чемпионата КХЛ, состоится встреча магнитогорского «Металлурга» и казанского «АК Барса». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Однозначного фаворита предстоящей игры назвать сложно, однако, аналитики PARI склоняются в пользу хозяев. Несмотря на предыдущее поражение в чемпионате от «Динамо Москва» (1:3), на победу «Магнитки» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, что соответствует примерно 40% вероятности, а на итоговый успех «АК Барса» предлагается коэффициент 2.65 (приблизительно 36%). Ставки на ничью принимаются за 3.90 (примерно 24%).

Мало кто из клиентов PARI верит в ничейный исход поединка — всего лишь 2% от всего объема ставок на исход встречи приходится на ничью. А вот на «Металлург Магнитогорск» сделано 90%, в то время как на «Ак Барс» приходится 8%.

Стоит отметить, что шансы «Магнитки» выиграть матч с учетом не только основного времени, но и овертайма и буллитов, равны 1.83 (почти 52%). Вероятность триумфа казанцев оценивается коэффициентом 1.97 (около 48%).

По оценкам аналитиков PARI, грядущая игра с высокой долей вероятности будет богата на забитые шайбы. Поставить на тотал больше 4.5 можно за 1.73. В то же время коэффициент на тотал меньше 3.5 равен 3.40.

Шанс, что обе команды забросят шайбы, практически не вызывает у специалистов никаких сомнений: этот исход котируется за 1.14. Вариант, при котором обе команды забьют в первом периоде, котируется за 3.05.

Компания PARI предлагает широкую линию дополнительных ставок на матч. Например, если сыграет ставка «Голы в большинстве» у «АК Барса», то это увеличит банк в три раза, а успешная результативность «Металлурга» в этой категории оценивается коэффициентом 4.00. Пари на то, что счет в игре откроет «Металлург», принимаются за 1.85, а если первую шайбу забросят гости, сыграет ставка по коэффициенту 1.92.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 400 000 рублей по состоянию на утро 12 октября. Клиент поставил эти деньги на победу подопечных «Магнитки» в основное время по коэффициенту 2.40.

«Металлург» находится на второй строке таблицы Восточной Конференции, на счете команды из Магнитогорска 22 очков. У казанского клуба на три балла меньше и четвертое место в восточной зоне. Обе команды потерпели по несколько поражений подряд, поэтому мотивация реабилитироваться перед болельщиками у каждой из них высока.