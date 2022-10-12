Olimpbet – генеральный партнер второго этапа турнира по борьбе Poddubny Wrestling League

С 12 по 14 октября в Москве пройдет второй этап турнира профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League. Организатором соревнований стала Федерация спортивной борьбы России, а генеральным партнером – букмекерская компания Olimpbet.

Турнир пройдет по пяти видам единоборств: вольной, греко-римской, женской борьбе (олимпийские стили), грэпплинге и панкратионе. 12 октября, перед официальным открытием, состоится турнир среди детей «Школьная борцовская Лига Поддубного» – PWL-school. 13 октября в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА пройдут предварительные и полуфинальные схватки основных соревнований. 14 октября схватки за третье место состоятся в ЛФК ЦСКА, а финалы – в Цирке на Вернадского. Прямая трансляция решающих поединков будет доступна на сайте и в приложении Olimpbet.

Главным поединком турнира станет противостояние Олимпийского чемпиона Лондона кубинца Луиса Альберто Орта Санчеза и чемпиона мира, бронзового призера Олимпиады в Токио россиянина Сергея Емелина. Их схватка пройдет 14 октября. В линии Olimpbet можно поставить на этот и другие поединки турнира. Также букмекерская компания дарит всем новым клиентам повышенный welcome-бонус 2000 рублей по промокоду PWL.

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