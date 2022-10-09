«Ливерпуль» не в порядке, но у «Арсенала» мерсисайды выиграли 4 последних матча в АПЛ. Заряжайте на игру с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Арсенал» принимает «Ливерпуль» в 10-м туре АПЛ.

«Канониры» потерпели лишь одно поражение от «МЮ» в чемпионате Англии и выиграли все остальные матчи. Мерсисайды, напротив, болтаются на границе первой десятки, победив лишь дважды и собрав ворох ничьих.

Тем не менее букмекеры считают шансы команд равными: на победу что одних, что других можно поставить за 2,55, а ничья оценена кэфом 3,70. Стоит отметить, что «Арсенал» не выигрывал у «Ливерпуля» в АПЛ с 2020-го, уступив в четырех матчах подряд с общим счетом 1:12.

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