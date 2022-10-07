PARI: PSG.LGD и Team Spirit — главные фавориты The International 11

Одиннадцатый турнир по Dota 2 The International стартует в Сингапуре 8 октября 2022 года и продлится до 30 октября. С 8 по 12 октября будет уайлд-кард, с 15 по 18 октября пройдет групповой этап, а с 20 по 30 октября лучшие команды сойдутся в играх этапа плей-офф. Букмекерская компания PARI открыла линию на победителя TI11. Поставить можно на все команды, которые сыграют в турнире.

Сезон 2022 года станет уникальным не только из-за места проведения. Организаторы турнира расширили состав участников до 30 команд. Фаворитом TI11, согласно оценкам аналитиков, считается PSG.LGD. Поставить на победу китайской команды можно с коэффициентом 3.25.

На втором месте по шансам в списке фаворитов оказалась команда из региона СНГ и победитель десятого, юбилейного The International — Team Spirit. Коэффициент на победу дрим-тим Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira и Miposhka составляет 4.40.

Далее разрыв коэффициентов довольно большой, даже в первой пятерке претендентов на трофей. Вероятность триумфа команды OG оценивается коэффициентом 7.50. Победа Team Aster котируется за 11.00. А пятерку фаворитов закрывает китайская команда Royal Never Give Up, поставить на которую можно за 13.00. А на шестом месте по шансам оказалась команда из Индии Entity Gaming, за которую играют представители России и Беларуси. Сделать ставку на чемпионство этих киберспортсменов можно за 17.00.

Еще одна команда из России — Virtus.Pro — получила коэффициент от аналитиков PARI 30.00. Ровно столько же у Xtreme Gaming.

Также аналитики букмекерской компании PARI определили главных аутсайдеров турнира. Шансы команд INF.UESPORTS и Wildcard Gaming оцениваются коэффициентом 151.00. А на победу Polaris Esports и Tempest можно поставить с коэффициентом 201.00.

Стоит отметить, что клиенты PARI чаще всего выбирают Team Spirit. 43% от всего текущего объема ставок на чемпиона The International приходится на действующего победителя турнира. Почти столько же сделано на триумф BB Team. Около 8,5% приходится на Aster и чуть более 1% — на Entity.

Напомним, что рекордсменом по победам в The International является команда OG, побеждавшая в турнире дважды. А в прошлом, юбилейном сезоне чемпионами неожиданно для всех стали Team Spirit.