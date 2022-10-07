PARI: Обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» — фаворит нового сезона НХЛ

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября. За победу поборются 32 команды из 31 города США и Канады. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд на завоевание Кубка Стэнли.

По мнению аналитиков, наибольшие шансы выиграть Кубок Стэнли имеет действующий обладатель трофея «Колорадо Эвеланш». На то, что «Лавина» вновь встанет сильнейшей командой НХЛ, можно поставить с коэффициентом 5.50. А вот на то, что команда из Денвера не сумеет повторить прошлогодний успех, коэффициент составляет всего 1.11.

На второе место в ряду команд, способных победить в новом сезоне НХЛ, аналитики ставят «Торонто Мэйпл Лифс», который не выигрывал Кубок Стэнли с 1967 года. Вероятность того, что именно канадский клуб завоюет почетный трофей, оценивается коэффициентом 10.00.

Высоки шансы и у финалиста прошлого сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг». Клуб из Флориды в последние три года постоянно выходит в финал Кубка Стэнли, и за это время он уже дважды завоевал почетный трофей. Шансы «Молнии» в очередной раз стать сильнейшим клубом в Северной Америке равны 12.00.

Также в число наиболее вероятных победителей Кубка Стэнли вошла «Каролина Харрикейнз» — на ее победу в сезоне можно поставить за 15.00, а также «Флорида Пантерз» — 17.00, «Вегас Голден Найтс» — 18.00 и «Эдмонтон Ойлерз» — 20.00.

Самые низкие шансы завоевать почетный трофей букмекеры отводят «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс» и «Аризона Койотис». На победу «канадцев» дают коэффициент 150.00, пари на то, что выиграют «ястребы», принимаются за 250.00, а триумф «койотов» котируется за 400.00.

В прошлом сезоне в финале Кубка Стэнли схлестнулись «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Серия растянулась на шесть встреч, по итогам которых сильнее оказались хоккеисты из Денвера с итоговым общем счетом 4:2 по количеству побед в серии. Выиграв титул, «Колорадо» сравнялся с «Тампа-Бэй» по числу завоеванных трофеев (команды становились чемпионами по три раза в своей истории).

Самым титулованным клубом в истории Кубка Стэнли является «Монреаль Канадиенс». На счету этой команды 24 трофея. Ближе всех к ним «Торонто Мэйпл Лифс», который выигрывал Кубок Стэнли 13 раз.