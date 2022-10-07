PARI: чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» обыграет «Црвену Звезду»

Действующий чемпион баскетбольной Евролиги турецкий «Анадолу Эфес» вступает в новый поход за главным европейским баскетбольным трофеем. 7 октября команда примет в Стамбуле сербскую «Црвену Звезду». Матч начнется в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики БК PARI считают безоговорочным фаворитом предстоящего матча действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес». Коэффициент на победу турецкой команды составляет 1.15, что соответствует примерно 80% вероятности. Гораздо скромнее оцениваются шансы «Црвены Звезды». Поставить на победу сербского клуба можно за 6.20 (около 15%). Ничейный исход котируется за 20.00 (приблизительно 5%).

При этом клиенты PARI абсолютно уверены в триумфе хозяев. На победу «Анадолу» приходится почти 100% от всего объема ставок на исход встречи.

Аналитики полагают, что соперники на двоих заработают больше 155 очков. Поставить на тотал больше 155.5 можно с коэффициентом 1.77. Обратный вариант котируется за 1.94.

Клиенты PARI могут поставить и на индивидуальные тоталы очков. Тотал больше 83.5 в исполнении баскетболистов «Анадолу Эфеса» расценивается коэффициентом 1.77. Шансы того, что турецкий клуб наберет больше 85 очков, чуть ниже: этот вариант котируется за 2.10. Но в пользу высокой результативности матча говорит история противостояний этих команд. В последний раз «Црвена Звезда» позволила сопернику заработать меньше 85 очков в Турции в 1998 году.

Но аналитики PARI оставляют шансы на небольшой подвиг «Црвены Звезды». Поставить на победу сербов в первой четверти можно с коэффициентом 3.05. А вероятность того, что белградцы выиграют первую половину матча, оценивается коэффициентом 3.70.

«Анадолу Эфес» в прошлом сезоне во второй раз в своей истории победил в баскетбольной Евролиге. В прошлом году турки также встречались с «Црвеной Звездой», и тогда игра закончилась безоговорочной победой «Анадолу» — 86:72.