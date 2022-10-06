Olimpbet разыграл первый автомобиль в рамках акции «Максимальный драйв»

Букмекерская компания Olimpbet определила первых победителей масштабной акции «Максимальный драйв». 5 октября в сочинском баре Harat’s pub ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский разыграл первую партию призов: фрибеты, AirPods Pro, Apple Watch 7, iPhone 13, PlayStation 5 и, главное, автомобиль Toyota Camry. Первым обладателем автомобиля стал Андрей из Москвы. Он делает ставки в Olimpbet около года, а приз ему принесло пари на матч КХЛ. Причем ставка игрока не зашла, но принесла счастливый билет в «Максимальном драйве».

Olimpbet превратил розыгрыш в яркое шоу. Все гости пользовались услугами безлимитного бара и могли в неформальной обстановке пообщаться с Моссаковским.

Olimpbet продолжает путешествовать по России с «Максимальным драйвом». Следующий розыгрыш призов пройдет 19 октября в Уфе. Претендовать на крутые призы может любой клиент компании. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно делать ставки от 500 рублей на любые события с коэффициентом от 1.50. Больше ставок – больше специальных билетов – больше шансов забрать автомобиль. Главным призом следующего розыгрыша снова будет Toyota Camry.

Подключайтесь к «Максимальному драйву» и получайте максимум эмоций от каждой игры вместе с Olimpbet.