PARI: «Челси» — фаворит матча ЛЧ против «Милана»

Один из самых интересных матчей в третьем туре Лиги чемпионов состоится в группе E. Лондонский «Челси» примет на своей арене «Милан». Матч пройдет 5 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, шансы Челси» на победу выглядят намного более предпочтительными. Поставить на триумф «аристократов» можно по коэффициенту 1.80, что соответствует примерно 56% вероятности. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90 (25%), а шансы миланского клуба увезти из Лондона три очка составляют 4.70 (приблизительно 21%).

Абсолютное большинство клиентов PARI уверены в победе хозяев: на триумф «Челси» приходится почти 89% от всего объема ставок на исход встречи. Для сравнения, на «Милан» сделано около 11%, а в ничью игроки почти не верят.

От участников топ-встречи в столице Великобритании аналитики PARI голевой феерии не ждут. Если в матче будет забито как минимум три мяча, сыграет коэффициент 1.90. А вероятность того, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1.85.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным вариантом считается ничья 1:1, а также победа хозяев с минимальным счетом. Если матч завершится одним из этих двух результатов, сыграет ставка по коэффициенту 7.50.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на грядущую встречу. Сухая победа «Челси» котируется за 2.85. А если лондонцы выиграют оба тайма, сыграет ставка по коэффициенту 4.15. Вероятность того, что «Милан» победит с разницей в один или два мяча, оценивается коэффициентом 4.80. А если «россонери» будут проигрывать по ходу игры, но в итоге не уступят, сыграет ставка за 6.10. Вероятность автогола в матче равна 9.00, а если кто-то из игроков сделает дубль или хет-трик, можно увеличить банк в 3,4 раза и 18 раз соответственно.

Согласно оценке PARI, авторами забитых мячей, вероятнее всего, станут форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг (коэффициент 2.20), его партнер по команде Рахим Стерлинг (2.80), а также нападающий «Милана» Оливье Жиру (3.50).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 312 000 рублей на победу «Челси» с коэффициентом 1.80.

После двух туров «Милан» с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу в квартете E. «Челси» смог набрать лишь один балл и пока находится на последней строчке.