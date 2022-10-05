PARI: СКА — фаворит встречи со «Спартаком» в КХЛ

5 октября в одном из матчей КХЛ встретятся московский «Спартак» и СКА из Санкт-Петербурга. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, шансы гостей победить в грядущей игре выше. Поставить на триумф СКА в основное время можно по коэффициенту 1.77, что соответствует примерно 54% вероятности. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15 (около 23%), а шансы москвичей победить составляют 4.10 (приблизительно 23%).

Если говорить о ставках на результат матча с учетом овертайма, то и здесь вероятность триумфа гостей из Северной столицы выше. Сделать ставку на СКА можно за 1.43 (около 66%), в то время как шансы «Спартака» выиграть встречу равны 2.80 (примерно 34%).

Абсолютное большинство клиентов PARI уверены в победе подопечных Романа Ротенберга: на триумф СКА приходится почти 93% от всего объема ставок на исход встречи. Для сравнения, на «Спартака» сделано чуть более 6%.

Аналитики PARI ожидают, что матч будет результативным. Вероятность того, что соперники на двоих забросят как минимум четыре шайбы, оценивается коэффициентом 1.42. При этом вариант, при котором в первом периоде зрители увидят два гола, котируется за 2.25.

В новом сезоне соперники сыграют друг с другом впервые. А в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Спартак» и СКА сошлись в ¼ финала, и тогда москвичи начали серию с разгромной победы со счетом 6:1, но затем петербуржцы взяли ситуацию в свои руки и больше ни разу не уступили, выйдя в полуфинал.

Обе команды сыграли по 14 игр в текущем сезоне. СКА возглавляет турнирную таблицу в Западной конференции с 27-ю очками на счету, а «Спартак» с 17-ю баллами расположился на четвертой строчке.