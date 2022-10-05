Olimpbet сегодня разыграет Toyota Camry и другие ценные призы в рамках акции «Максимальный драйв»

5 октября в 20:00 в Сочи состоится первый розыгрыш призов в рамках акции «Максимальный драйв» от Olimpbet. Победители получат фрибеты, PS5, технику Apple и главный приз этого розыгрыша – автомобиль Toyota Camry!

Приглашаем всех участников смотреть прямую трансляцию события на сайте, группе VK иYouTube-канале Olimpbet, чтобы в числе первых узнать, кому улыбнется удача. Ведущим розыгрыша в Сочи станет известный спортивный журналист и комментатор Михаил Моссаковский. Более того, Михаил проведет и все последующие розыгрыши.

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Если ты еще не в «Максимальном драйве», то самое время стать его участником. Для этого: — Делай ставки от 500 рублей на любые события с коэффициентом от 1.50. Подходят как ординары, так и экспрессы. — За каждые поставленные 500 рублей получай билеты для участия в розыгрыше.

Чем больше ставок, тем больше билетов. Впереди еще 7 розыгрышей, поэтому шансов выиграть крутые призы, в числе которых автомобиль Mercedes G-class, велики!