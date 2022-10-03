Болельщики «Спартака» стали самыми активными участниками акции «Winline заплатит за твой абонемент»

Winline подвел итоги масштабной акции, в рамках которой букмекер компенсировал стоимость сезонных абонементов на матчи РПЛ фрибетами и дарил всем участникам годовые подписки на канал «Матч! Премьер».

Общая стоимость абонементов, которые приняли участие в акции — 21 373 614 рублей.

Больше всего заявок поступило от болельщиков «Спартака» — около 35% от общего числа. Второе место (неожиданно) заняли болельщики «Факела» — 15%, на 3 и 4 расположились «Зенит» и «Краснодар» — по 10%.

Самый большой чек, участвовавший в акции — 150 000 рублей. Что интересно, этот абонемент принадлежал девушке.