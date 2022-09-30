Команда ведет в два мяча? Ставка зашла! Акция «РПЛ 2:0» от BetBoom продолжается

Поставил на победу команды, а она проиграла или сыграла вничью, ведя в счете в два мяча − знакомо? Чтобы камбэки приносили только удовольствие, BetBoom продолжает акцию «РПЛ 2:0»!

Если команда, на победу которой была сделана ставка, поведет с разницей в два мяча, ставку рассчитают как выигрышную до завершения игры. Аналогичным образом акция сработает в экспрессах и в ставках на двойной исход!

Акция полезна не только тем, что страхует на случай камбэка, но и позволяет сразу получить выигрыш, не дожидаясь финального свистка.

Пример

В августе «Факел» сделал камбэк в матче с «Динамо» − после дубля Смолова в первом тайме, футболисты из Воронежа смогли сравнять счет, а позже каждая команда забила еще по одному мячу.

Тогда все клиенты BetBoom, поставившие на победу «Динамо» в прематче, получили выигрыш благодаря акции «РПЛ 2:0».

Условия акции

Акция действует на всех матчах РПЛ для пользователей, зарегистрированных на сайте или в приложении BetBoom. Для участия необходимо поставить в прематче на победу одной из команд. Уточним, что в клубах BetBoom акция не действует.

Если команда, на победу которой было заключено пари в прематче, поведет с разницей в два мяча, ставка автоматически рассчитается как выигрышная. Это значит, что победными станут ставки с результатами по ходу матча 2:0, 3:1, 4:2 и так далее, даже если такой счет будет на 10-й минуте игры. Ограничений по сумме ставки и максимальному коэффициенту нет.

Напомним, что BetBoom выплатил более 10 миллионов рублей своим пользователям благодаря акции «РПЛ 2:0»! Проверить акцию можно уже в эти выходные: