Команда ведет в два мяча? Ставка зашла! Акция «РПЛ 2:0» от BetBoom продолжается

Поставил на победу команды, а она проиграла или сыграла вничью, ведя в счете в два мяча − знакомо? Чтобы камбэки приносили только удовольствие, BetBoom продолжает акцию «РПЛ 2:0»!
Если команда, на победу которой была сделана ставка, поведет с разницей в два мяча, ставку рассчитают как выигрышную до завершения игры. Аналогичным образом акция сработает в экспрессах и в ставках на двойной исход!
Акция полезна не только тем, что страхует на случай камбэка, но и позволяет сразу получить выигрыш, не дожидаясь финального свистка.
Пример
В августе «Факел» сделал камбэк в матче с «Динамо» − после дубля Смолова в первом тайме, футболисты из Воронежа смогли сравнять счет, а позже каждая команда забила еще по одному мячу.
Тогда все клиенты BetBoom, поставившие на победу «Динамо» в прематче, получили выигрыш благодаря акции «РПЛ 2:0».
Условия акции
Акция действует на всех матчах РПЛ для пользователей, зарегистрированных на сайте или в приложении BetBoom. Для участия необходимо поставить в прематче на победу одной из команд. Уточним, что в клубах BetBoom акция не действует.
Если команда, на победу которой было заключено пари в прематче, поведет с разницей в два мяча, ставка автоматически рассчитается как выигрышная. Это значит, что победными станут ставки с результатами по ходу матча 2:0, 3:1, 4:2 и так далее, даже если такой счет будет на 10-й минуте игры. Ограничений по сумме ставки и максимальному коэффициенту нет.
Напомним, что BetBoom выплатил более 10 миллионов рублей своим пользователям благодаря акции «РПЛ 2:0»! Проверить акцию можно уже в эти выходные:
- 01.10 (14:00). Оренбург − Сочи (3.70 – 3.70 – 2.01)
- 01.10 (16:30). Химки − ЦСКА (5.84 – 4.43 – 1.56)
- 01.10 (19:00) Локомотив − Урал (1.79 – 3.75 – 4.67)
- 02.10 (14:00) Факел − Торпедо (2.13 – 3.20 – 3.91)
- 02.10 (16:30) Зенит − Ростов (1.31 – 5.44 – 11.09)
- 02.10 (19:00) Ахмат − Динамо (2.75 – 3.42 – 2.62)
- 02.10 (19:00) Нижний Новгород − Спартак (5.45 – 3.89 – 1.67)
- 03.10 (19:00) Крылья Советов − Краснодар (2.20 – 3.62 – 3.26)