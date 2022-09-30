Клиент BetBoom собрал в экспресс двузначные коэффициенты в исходах Лиги наций: 1000 рублей превратились в 250 000

Драматические развязки на последних минутах матчей Лиги наций помогли клиенту BetBoom выиграть 250 774 рубля. У одного события в купоне коэффициент составил 10,12, а у второго — 24,78. Суммарный коэффициент экспресса составил 250,77. Сумма ставки — 1000 рублей.

Экспресс состоял всего из двух событий:

Беттор сформировал купон в субботу в 20:18, при этом оба матча уже шли в эти минуты: и Словения, и Северная Ирландия проигрывали со счетом 0:1.

С уверенностью можно сказать, что для автора экспресса обе игры оказались напряженными. Например, у Северной Ирландии перед началом игры разразился скандал — один из главных нападающих и ветеран североирландского футбола Кайл Лафферти был отстранен из сборной из-за обвинения в сектантстве! Его отсутствие сказалось на игре сборной: косовары повели в счете на 58-й минуте. Сравняться по забитым голам удалось на 82-й минуте, а окончательный счет на второй минуте компенсированного времени ударом головой установил Джош Мадженнис. Матч завершился со счетом 2:1, и ставка зашла.

Противостояние Словении с Норвегией тоже было эмоционально изматывающим. Клиент BetBoom поставил на победу Словении, несмотря на гол Эрлинга Холанда после проверки VAR. Но хозяева совершили неожиданный камбэк, заодно сохранив место в Лиге B международного турнира. В прематче на победу Словении давали коэффициент 5.00, а в лайве беттор поймал целых 24.78!

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.