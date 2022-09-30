Фонд «Созвездие Добра» и «Лига Ставок» объявили об открытии «Школы наставничества»

В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие благотворительного проекта «Школа наставничества», цель которого – объединить разные поколения для общения, передачи опыта, сохранения наследия и традиций высоких спортивных достижений нашей страны.

«Школа наставничества» – это новое направление «Лиги Добра» – совместной благотворительной программы Фонда «Созвездие Добра» и Букмекерской компании «Лига Ставок». «Лига Добра» сегодня активно работает уже в 25 регионах.

«Появление «Школы наставничества» – это логическое продолжение, можно сказать, объединение наших существующих программ. Более пяти лет мы поддерживаем ветеранов спорта, детей-сирот, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, талантливых юных спортсменов, строим спортивную инфраструктуру. И вот пришла идея сделать то, что объединит всех наших благополучателей. «Школа наставничества» предполагает разные форматы – совместное посещение спортивных мероприятий, лектории на актуальные темы, дискуссии, интеллектуальные игры на спортивную тематику и многое другое, а также участие действующих спортсменов и спортивных функционеров, наших друзей и амбассадоров, волонтёров. Санкт-Петербург стал пилотной площадкой, в дальнейшем мы планируем тиражировать этот проект и на другие наши регионы», – пояснила первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель БФ «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

Открылась «Школа наставничества» необычным спортивным КВИЗом, который собрал много чемпионов.

«Я всегда говорю, что без прошлого нет будущего, и сегодня в зале те, кто создавал нашу историю. Это очень важное событие! Я понимаю это, потому что сам каждый день работаю с детьми в футбольной академии «Зенит». Очень важно, чтобы дети знали нашу спортивную историю и ценили Родину. Спасибо «Лиге Ставок» и Фонду «Созвездие Добра» за такие мероприятия. Можно сказать, что я сам как уже ветеран ленинградского футбола – буду помогать и поддерживать «Школу наставничества», – поделился заслуженный мастер спорта по футболу, двукратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель суперкубка Испании по футболу в составе Deportivo, Чемпион Японии, тренер футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Радченко.

Среди игроков в КВИЗ были Сергей Циммерман – спортивный журналист, ведущий Радио Зенит, корреспондент Матч ТВ в Петербурге; Андрей Шестаков – хоккейный голос Санкт-Петербурга, комментатор телеканала 78, писатель и историк хоккея; Андрей Васильев – генеральный директор холдинга «Спорт день за днём»; Владимир Куликов – заслуженный работник физической культуры, вице-президент федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга; Екатерина Иванова – заслуженный работник физической культуры, секретарь Олимпийского совета Санкт-Петербурга; Александр Сема – чемпион олимпийских игр по академической гребле 1976 года; Елена Меркулова – российская спортсменка по прыжкам на батуте, многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР; Мария Орлова – российская скелетонистка, выступающая за сборную России с 2008 года; Владимир Марьясин – мастер спорта по дзюдо, призёр чемпионата России.

А завершилась первая «Школа наставничества» на следующий день посещением хоккейного матча «СКА» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва).