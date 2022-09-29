«Спартак» жаждет выиграть впервые за 5 лет, но шансы «Зенита» вдвое выше. Выберите победителя с фрибетом 3000 рублей!

«Спартак» примет «Зенит» в матче Фонбет Кубка России.

Москвичам не удается обыграть сине-бело-голубых в течение 5 лет – с ноября 2017-го. Прервать неудачную серию будет сложно. Зато поставить на победу «Спартака» в основное время можно с заманчивым коэффициентом 3,90, который предлагает «Фонбет»!

Шансы «Зенита» на успех котируются вдвое выше. «Фонбет» предлагает поставить на победу гостей с коэффициентом 1,85.

«Спартак» жаждет разбить соперника впервые за 5 лет, а «Зенит» – довести беспроигрышную серию в противостоянии с красно-белыми до 12 матчей. Схватка должна получиться жаркой! А еще интереснее она станет благодаря фрибету 3000 рублей от «Фонбет»!