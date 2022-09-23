PARI: Россию ждет легкий матч против Киргизии

Первый матч в 2022 году сборная России проведет с национальной командой Киргизии. Встреча состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке и начнется в 17:00 по московскому времени. PARI оценила шансы соперников и изучила, как ставят клиенты на предстоящую игру.

По оценкам аналитиков PARI, сборная России – очевидный фаворит субботнего матча. Сделать ставку на победу команды Валерия Карпина можно по коэффициенту 1.29, что соответствует примерно 77% вероятности. Котировки на ничью составляют 6.40 (порядка 15%). Ставки на успех хозяев принимаются за 12.00 (около 8%).

С высокой долей вероятности команды смогут порадовать зрителей как минимум тремя забитыми мячами. Пари на это событие можно заключить по коэффициенту 1.50. При этом аналитики PARI считают маловероятным событием голы в исполнении обеих команд. Ставка «обе забьют» котируется за 2.05, в то же время поставить на гол России можно за 1.06.

Если говорить о пари на точный счет, то сухая победа России в два мяча оценивается коэффициентом 7.00. Поставить на крупный успех команды Карпина (3:0) можно за 7.50.

Клиентам PARI также доступен широкий выбор дополнительных ставок на игру в Бишкеке. В частности, спрогнозировать то, что счет в матче откроют хозяева, можно за 4.40. Победа России с разницей в три мяча оценивается коэффициентом 5.20. Если же зайдет прогноз на гол хозяев в первые 15 минут матча, поставленная сумма увеличится в 9 раз.

Россия и Киргизия встречаются друг с другом впервые. Сборная России не играла в футбол с 14 ноября 2021 года, когда уступила Хорватии (0:1) в заключительном отборочном матче ЧМ-2022. На данный момент национальная команда занимает 35-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная Киргизии в этом году оформила второй подряд выход на Кубок Азии. Команда, с которой работает российский специалист Александр Крестинин, выдала серию из трех матчей без поражений: победы над Сингапуром (2:1), Мьянмой (2:0) и ничья с Таджикистаном (0:0). В рейтинге ФИФА киргизы находятся на 95-й строчке.