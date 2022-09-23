«Лига Ставок» и ФХР подписали меморандум о продлении сотрудничества

21 сентября в Музее хоккея состоялась церемония подписания меморандума о продолжении сотрудничества Букмекерской компании «Лига Ставок» и Федерации хоккея России в рамках торжественного вечера, посвященного юбилею Суперсерии 1972 года.

В церемонии приняли участие президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская, президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

БК «Лига Ставок» — официальный партнёр ФХР с 2017 года.

Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок»:

– Перед церемонией мы встретились с участниками Суперсерии, эмоции переполняют. Наше детство – это хоккей. Великие события 1972 года всегда будут в моей памяти. Смелость и мужество, с которыми советские хоккеисты выходили на лед против канадских профессионалов, передались и нам, миллионам простых жителей страны. У каждого поколения свои герои. У нашего поколения такими героями были как раз хоккеисты – великие спортсмены, великие победители.

Суперсерия породила ту любовь к хоккею, которая есть сейчас в России. И мы должны поддерживать героев 1972 года. «Лига ставок» в честь юбилея выплатит по 300 тысяч рублей всем участникам Суперсерии и семьям тех хоккеистов, которые уже ушли от нас.

Для России хоккей важнее футбола, а для нас большая честь сотрудничать с ФХР. Мы с удовольствием продлеваем договор, мы от души помогаем хоккею и хоккеистам. ФХР – самая прогрессивная и современная спортивная федерация нашей страны. Энергия, работоспособность, стремление работать на благо хоккея – отличительные черты руководства ФХР.

Мы рады быть в хоккейной семье: и в годы побед, и в непростые времена. Федерация заботится о подрастающем поколении, о тех спортсменах, которые придут на смену нынешним звездам и лидерам. И в этой работе мы вместе с ФХР. Мы финансируем и будем финансировать детский хоккей. Наш лозунг – «Вместе, чтобы побеждать». Мы будем выращивать талантливых ребят, и мы дождемся больших побед отечественного хоккея!

Владислав Третьяк, президент ФХР:

– Хоккей – командная игра. Чтобы побеждать, нужны сильные надежные партнеры. Это актуально и для процесса развития хоккея. Мы счастливы, что у нас есть такой великолепный партнер как «Лига ставок». Это профессионалы высшего уровня, мы сотрудничаем много лет. Помощь «Лиги ставок» делу развития отечественного хоккея – неоценима. Наши совместные проекты разнообразны – компания любит хоккей и участвует во многих мероприятиях. Это и премия «Герои хоккея», где отмечаются заслуги лучших игроков нашей сборной. И развитие новых направлений, таких как турниры по хоккею «3 на 3». И помощь детям, в том числе в строительстве катков. Мы с Юрием Васильевичем были в Ульяновске и видели счастливые глаза мальчишек, которые получили потрясающую новую хоккейную коробку. При этом работа по строительству коробок ведется в самых разных регионах.

И, конечно, фонд «Созвездие добра» – также великолепный партнер и ценный участник нашей хоккейной команды, рад нашему сотрудничеству. Подписание нового меморандума – большое событие. Продолжаем работать на благо отечественного хоккея вместе с «Лигой ставок» и «Созвездием добра».

Ольга Журавская, первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель БФ «Созвездие добра»:

– Для нас ФХР – не просто партнер. Это родные люди из большой хоккейной семьи. Хорошо, что ФХР поддерживает социальные проекты «Лиги ставок» и фонда «Созвездие добра». С этого сезона Федерация будет официальным партнером «Лиги добра» – это адресная поддержка спортсменов всех поколений, от детей и юношей до ветеранов.

Вместе с ФХР мы почти закончили строительство хоккейной коробки в детдоме Свердловской области. И будем строить еще больше таких коробок в детских учреждениях регионов России. А также развивать другие масштабные социальные проекты по всей стране.

Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР:

– Наше сотрудничество с «Лигой ставок» началось в 2018-м, прямо перед Олимпиадой. И золото Игр стало первым победным опытом нашей совместной работы. Она усиливается во всех направлениях. Наши партнеры много делают для хоккея, для детей. У нас много новых проектов, продвигаем и популяризируем наш спорт среди молодежи, среди новой аудитории, вместе проводим турниры по хоккею «3 на 3», ищем другие инновационные, прорывные направления. Мы – команда, мы – большая семья, мы всегда вместе и будем побеждать! Огромное спасибо «Лиге ставок».

А в дни юбилея Суперсерии вспоминается один наш совместный проект. Матч Кубка Первого канала в Петербурге на открытом воздухе. На «Газпром-арене» собралась рекордная аудитория, 72 тысячи зрителей. Подумалось о том, что такая арена очень пригодилась бы нам в 1972-м. Тогда всем желающим хватило бы билетов на матчи против Канады, и при поддержке десятков тысяч болельщиков сборная СССР точно бы выиграла!

Вместе, чтобы побеждать!