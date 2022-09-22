Выиграй 100 000 рублей от Овечкина и Фонбет за обратную связь!

С 8 по 30 сентября 2022 года букмекерская компания Фонбет и амбассадор Александр Овечкин запускают акцию для всех клиентов. Оставь отзыв и получи шанс выиграть 100 000 рублей.

Условия:

Оставить обратную связь и номер телефона на странице акции;

Зарегистрироваться, если не являешься клиентом Фонбет;

В случае регистрации новый клиент получит фрибет на сумму 3000 рублей в мобильном приложении.

Прием обратной связи завершится 28 сентября. Результаты акции будут объявлены 30 сентября.

Использовать полученные в розыгрыше фрибеты можно в течение семи календарных дней после получения статуса идентификации «Основной». Для получения выигрыша необходимо совершить минимум одну ставку от 100 рублей.

Подробные правила акции читай на сайте Фонбет.