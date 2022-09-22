Польша и Нидерланды редко получают желтые карточки, но в очных матчах пробивают ТБ

Матч Польша – Нидерланды пройдет на Национальном стадионе в Варшаве. Голландцы лидируют в группе, Польша идет третьей.

В четырех из последних пяти матчей Польши в Лиге наций сыграла ставка на ТМ 3,5 желтых карточек. Такая же ситуация и в шести из семи последних игр Нидерландов в этом турнире.

В то же время в личных встречах игроки Польши и Нидерландов часто наказываются. Они сыграли три матча Лиги наций между собой – в двух из них получали по восемь желтых карточек, еще в одном – три.

В предстоящей игре ТМ 3,5 по желтым карточкам котируется на 2.00 в БК «1хСтавка».

Польша и Нидерланды встретятся в четверг, 22 сентября. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.