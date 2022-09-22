Бельгия и Уэльс в Лиге наций регулярно играют на ОЗ. В личных встречах такая же ситуация

Сборная Бельгии примет Уэльс в пятом туре Лиги наций. Бельгийцы идут вторыми в группе, валлийцы замыкают таблицу с одним набранным очком.

Ставка на «обе забьют» играла в шести из семи последних матчей Бельгии в Лиге наций. У Уэльса – в пяти подряд играх. Интересно, что за последние полтора года команды встречались трижды – в квалификации чемпионата мира и Лиги наций – и все три раза обменивались забитыми мячами.

Самый памятный матч последнего времени состоялся на Евро-2016, где Уэльс сенсационно победил Бельгию в четвертьфинале. В той игре команды также забили друг другу.

Поставить на «обе забьют» с коэффициентом 2.11 можно в БК «Винлайн».

Матч Бельгия – Уэльс будет сыгран в четверг, 22 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.