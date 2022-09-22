Франция пропускает в семи матчах подряд в Лиге наций. Австрия забивает в 10 играх из 11

В пятом туре Лиги наций сборная Франции сыграет дома с Австрией. Франция идет на последнем месте в группе и за четыре матча не одержала ни одной победы.

К тому же французы постоянно пропускают. Если быть точными, то в семи матчах Лиги наций подряд. Австрийцы же забили в 10 из последних 11 игр в этом турнире, покинув поле без голов лишь в последней встрече против датчан.

Гол Австрии в матче против Франции котируется в БК «PARI» на 1.85.

Французы примут австрийцев в четверг, 22 сентября. Начало игры – в 21:45 по московскому времени.