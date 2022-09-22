PARI не ждет результативной игры от Италии и Англии в Лиге наций

Одно из самых привлекательных событий в пятом туре Лиге наций – повторение финала Евро-2020 Италия – Англия. Встреча состоится в пятницу, 23 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени. PARI сопоставила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

По оценкам аналитиков PARI, в этой встрече нет явного фаворита. Легкое преимущество у англичан. Поставить на победу «Трех львов» можно по коэффициенту 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Шансы итальянцев на успех котируются за 3.00 (около 33%). Сделать ставку на ничью можно за 3.30 (приблизительно 30%).

В то же время клиенты PARI абсолютно убеждены в победе британцев: более 95% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу гостей. На успех хозяев и ничью сделано всего 3% и 1% ставок соответственно.

Большого количества забитых мячей от финалистов последнего чемпионата Европы не прогнозируется. Шансы увидеть в исполнении команд как минимум два гола оцениваются коэффициентом 1.45. В то же время котировки на тотал меньше 2,5 составляют 1.62.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным результатом, согласно оценке аналитиков PARI, считается ничья 1:1. Этому событию соответствует коэффициент 6.00. Если англичане увезут из Милана победу со счетом 1:0, сыграет коэффициент 7.50.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на игру команд Роберто Манчини и Гарета Саутгейта. В частности, если итальянцы подадут больше угловых, сыграет ставка с коэффициентом 2.03. Вариант, при котором британцы выиграют первый тайм и матч, котируется за 4.40. Если же зайдет прогноз на голы обеих команд в каждом из таймов, выигрыш увеличится в 11,5 раз.

После победы на первенстве континента итальянцы не пробились на ЧМ-2022, а также проиграли Аргентине с крупным счетом 0:3 во встрече чемпионов Европы и Южной Америки. К матчу в Милане сборная Италии подходит на третьем месте в группе. В активе команды 5 очков в 4 матчах.

Англичане легко преодолели квалификацию на мировое первенство, но в Лиге наций пока выступают даже хуже своего соперника. Британцы замыкают турнирную таблицу группы с 2 очками в 4 матчах.

Первый матч между Англией и Италией в этом розыгрыше Лиги наций состоялся 11 июня в Вулверхэмптоне и завершился вничью со счетом 0:0.