Мбаппе забил лишь один мяч в четырех турах Лиги наций. На гол в ворота сборной Австрии дают 48%

22 сентября сборная Франции сыграет с Австрией в рамках Лиги наций УЕФА.

Французы набрали всего два очка в четырех турах группового этапа турнира, занимая последнюю строчку в квартете с Хорватией, Австрией и Данией. Сборная Франции забила всего три мяча за турнир, а лидер нападения Киллиан Мбаппе и вовсе отметил лишь одним мячом – как раз в ворота австрийцев.

Однако в «ПСЖ» форвард показывает отличную форму: в последних пяти матчах Мбаппе забил пять мячей.

Аналитики букмекерских контор считают, что Килиан забьет австрийцам с вероятностью в 48%. На гол Мбаппе в предстоящем матче в «1хСтавке» можно поставить с коэффициентом 1.88.

Матч начнется в 21:45 по МСК.