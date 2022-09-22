Мбаппе забил лишь один мяч в четырех турах Лиги наций. На гол в ворота сборной Австрии дают 48%

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22 сентября сборная Франции сыграет с Австрией в рамках Лиги наций УЕФА. 

Французы набрали всего два очка в четырех турах группового этапа турнира, занимая последнюю строчку в квартете с Хорватией, Австрией и Данией. Сборная Франции забила всего три мяча за турнир, а лидер нападения Киллиан Мбаппе и вовсе отметил лишь одним мячом – как раз в ворота австрийцев.

Однако в «ПСЖ» форвард показывает отличную форму: в последних пяти матчах Мбаппе забил пять мячей. 

Аналитики букмекерских контор считают, что Килиан забьет австрийцам с вероятностью в 48%. На гол Мбаппе в предстоящем матче в «1хСтавке» можно поставить с коэффициентом 1.88

Матч начнется в 21:45 по МСК.

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